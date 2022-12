Auto impazzita li travolge sulle strisce: morti un uomo di 44 anni e il suo cane

Era uscito di casa con il suo cane al guinzaglio quando è stato travolto sulle strisce pedonali da un'utilitaria. Un uomo di 44 anni è morto dopo ieri, 27 dicembre, a Missaglia (Lecco) poco dopo l'arrivo in ospedale. Non c'è stato niente da fare neanche per il cane che portava al guinzaglio, un Husky.

Arezzo, perde il controllo della moto nel bosco e finisce nel burrone: salvato in extremis

L'uomo è morto dopo essere stato soccorso

Il 44enne era uscito di casa con il suo cane Husky e mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali è stato investito da un'utilitaria e ha riportato gravissimi traumi. Immediati i soccorsi. L'uomo è stato portato all'ospedale Mandic di Merate (Lecco), ed è morto in serata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA