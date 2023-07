Milano, l'auto sfreccia contromano a tutta velocità: il video fa il giro del web. «La gente sta male»

di Redazione web

Ciò che è successo nei pressi di Assago a Milano​, nelle scorse ore, ha dell'incredibile. Un auto bianca sfrecciava in contromano a tutta velocità e un ragazzo che si trovava nella corsia adiacente (direzione corretta), ha filmato tutto fino allo stop dell'auto e all'arrivo della polizia. Il video, che è subito stato caricato sui vari canali social come, ad esempio, Twitter o Instagram, ha fatto il giro del web in poche ore.

La vicenda

«Le persone stanno veramente male», ha scritto così il ragazzo che ha filmato l'auto pirata che nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio ha percorso un tratto dall'autostrada A7, in direzione Milano, nei pressi di Assago. Il video è diventato subito virale e, nella pagina Instagram Milano Bella Da Dio, gli utenti social non si sono risparmiati con i commenti. Qualcuno ha scritto: «Contromano a fari spenti. Questo vuole ammazzarsi portando qualcuno con sé», «Ma questa è tentata strage! Non ci dovrebbe essere l'arresto per una cosa del genere?» oppure ancora «Ragazzi c’è poco da scherzare provate a immaginare un padre di famiglia che parte con la sua famiglia magari anche bambini piccoli e fa un frontale ..una persona con la moto che va per la sua strada e fa un frontale... la patente è il minimo che gli potevano togliere!!!!!».

Infine, la pagina Instagram ci tiene a precisare: «Nessuno si è fatto male, il soggetto è stato fermato, identificato e gli è stata ritirata la patente».

Il ritiro della patente

Infine, l'utente social che aveva filmato tutto, ha anche ripreso il momento in cui arriva la polizia e ha scritto: «Nessun ferito. Chi guidava l'auto è stato fermato e gli è stata tolta la patente».

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 12:16

