Milano, ancora un'aggressione: accoltellato un 24enne in corso Como

Ancora un'aggressione a Milano. Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato alla schiena in piena notte nella zona della movida di corso Como.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e identificare l'aggressore che sarebbe poi scappato a bordo di un'auto.

E' stato subito trasportato in ospedale al Niguarda, il ragazzo, vittima dell'accoltellamento. La sua amica di 22 anni, che era con lui, è ancora sotto choc per l'accaduto ed è stata portata al Fatebenefratelli. Fortunatamente, nessuno dei due è in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Luglio 2022, 11:44

