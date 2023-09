Mangia una bistecca e rischia di soffocare: uomo di 52 anni in rianimazione. «Possibili danni al cervello»

di Redazione web

Un uomo è ricoverato in condizioni molto gravi dopo aver mangiato una bistecca. Durante il pasto serale, il 52enne di Mezzana Rabattone, in provincia di Pavia, ha avuto un problema nell'ingestione della carne, che gli è andata di traverso, bloccando il passaggio dell'aria, quindi dell'ossigeno al cervello. L'uomo, infatti, per alcuni minuti ha perso conoscenza, nonostante l'intervento della moglie e dei commensali che erano con lui.

Codice rosso

All'arrivo dei soccorsi, l'uomo è stato portato in condizioni gravissime all'ospedale pavese, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, perché il boccone della bistecca gli è rimasto incastrato nella trachea. Dopo aver ingerito la carne, l'uomo si è portato le mani al collo, finché è caduto a terra paonazzo, mentre gli amici presenti hanno chiamato subito il 118.

Danni al cervello

I medici hanno subito praticato la manovra di Heimlich per il passaggio dell'aria dal boccone di cibo e praticato la rianimazione che ha permesso al cuore di ripartire, evitando l'arresto cardiaco.

