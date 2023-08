William, 15 anni, morto mentre aiutava il papà a cambiare una gomma bucata: colpito dalla ruota di un tir

di Redazione web

Un ragazzino di 15 anni stava aiutando suo padre a cambiare la ruota dell'auto, che si era appena bucata durante un viaggio con la famiglia. Ma William Jason Lamont Bell è stato colpito dallo pneumatico di un camion ed è morto. L'adolescente, infatti, è stato raggiunto da una grande ruota e dal cerchione di un semirimorchio che viaggiava su una strada statale in Indiana, Stati Uniti.

Bell Jr. e la sua famiglia erano diretti in Kentucky quando il veicolo su cui viaggiavano ha bucato ed il padre della vittima si è fermato. "Senza dover chiedergli nulla, il mio ragazzo voleva aiutare", ha detto Bell Sr ai media americani. Il sergente Glen Fifield della Polizia di Stato ha affermato che l'adolescente è stato raggiunto dallo pneumatico molto pesante delle ruote posteriori che si è staccato dal semirimorchio che transitava in quell'istante.

Il 15enne è stato portato in una struttura medica e poi trasportato in un ospedale di Chicago e curato per "lesioni potenzialmente letali", mentre l’autista del semirimorchio è stato portato in un ospedale locale per gli esami tossicologici, ed il veicolo è stato sequestrato per i controlli post-incidente.

