Maltempo a Milano, mamma salva i figli intrappolati in auto: «Un albero caduto accanto a noi, poi sfiorati dal fulmine»

Un temporale violento, con la potenza di un tornado. È durato pochi minuti, nel pomeriggio di venerdì, ma tanto è bastato a far scoprire a Elena, mamma di due bambini di 5 e 10 anni, una forza che non che credeva di avere. La 33enne mentre infuriava la tempesta a Rho, periferia Ovest di Milano, ha messo in salvo i suoi figli grazie a riflessi pronti e una scarica di adrenalina: un albero si è abbattuto a pochi centimetri dalla loro auto, poi sono stati sfiorati da un fulmine. Ma ora stanno bene, anche se la paura li accompagnerà ancora per molto tempo.

Mamma salva i figli dal tornado

La mamma, venerdì pomeriggio, aveva appena parcheggiato l'auto nel cortile sotto casa e, insieme ai due figli e al cane, stava per entrare quando il temporale ha raggiunto il suo apice: «Il cielo s’è fatto scuro e hanno iniziato a volare in aria sacchetti, cartelloni e cassette delle lettere.

«Grazie mamma, ci hai salvato la vita, pensavo morissimo», le ripete da venerdì pomeriggio il figlio piccolo.

