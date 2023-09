Meteo, Italia tra maltempo e fuoco: grandine come palle da tennis, temporali e vento mentre la Sicilia brucia

Italia spaccata tra acqua e fuoco. Il primo weekend d'autunno ha visto le regioni del Mezzogiorno alle prese con problemi opposti: da una parte il maltempo, con forti temporali e allagamenti - come in Campania, Puglia, Molise, ma anche Toscana e nel Milanese - e dall'altra gli incendi che stanno devastando la Sicilia. L'isola ha dovuto fare i conti anche con le intemperie, che nell'agrigentino hanno portato una violenta grandinata con chicchi grandi quanto palle da tennis.

Italia spaccata dal meteo

Dopo un sabato a tratti perturbato, secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo, anche la giornata di domenica vedrà una certa instabilità che metterà ancora una volta in contrapposizione Nord e Sud.

I fenomeni, localmente forti, saranno causati dall'evoluzione di un vortice ciclonico che si andrà a posizionare col suo minimo all'ncirca sul Gargano nelle ore pomeridiane. Da quella posizione il vortice mediterraneo terrà sotto scacco soprattutto il medio Adriatico e più in generale l'estremo Sud. Sulle regioni centrali tirreniche, la Sardegna e il Settentrione con l'unica esclusione della Romagna, saranno in condizioni soleggiate.