​L'Italia nella morsa di maltempo e incendi: disagi e danni per grandine e vento forte al Nord e Campania, brucia ancora la Sicilia

L'Italia alle prese con temporali e grandine e gli incendi. Il Paese è spaccato a metà. Ancora incendi in Sicilia e ondata di maltempo in Campania e Molise in altre zone dello Stivale. Nel primo weekend di autunno le regioni del Mezzogiorno sono alle prese con problemi opposti: roghi in una ampia fetta di Sicilia che hanno causato la morte di due persone e nubifragi in provincia di Campobasso, allagamenti nel Napoletano, Casertano e Sannio. Strade come fiumi a Capri. Allerta anche in Puglia. Due i turisti annegati in Toscana per il mare mosso. Una tromba d'aria, poi, si è abbattuta, poco prima delle 17, sugli abitati di Rho e Pregnana Milanese, nell'hinterland di Milano.

