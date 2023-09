Fanno il bagno in mare tre le onde, morti due turisti: la tragedia a Rosignano

di Redazione web

Tragedia in mare. Due turisti ungheresi di 46 e 48 anni sono morti per annegamento in mare alle spiagge bianche di Rosignano, in provincia di Livorno. I due, secondo quanto appreso, sarebbero entrati in acqua nonostante il mare molto mosso. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 di Rosignano con medico a bordo che ha constatato il decesso per annegamento dei due uomini. Oltre al 118 sono arrivati sul posto anche Capitaneria di porto, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Bambina di 11 anni si tuffa nel lago di Como e non riemerge: il corpo recuperato dai sommozzatori

Si tuffa in mare dal catamarano ma non riemerge più: turista milanese morto in Salento

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA