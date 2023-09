Meteo, maltempo con il vortice Mediterraneo: grandine, temporali e nubifragi nel weekend. Cosa cambia da lunedì

Il maltempo cominciato venerdì abbraccerà l'intero weekend. Una fase estremamente instabile che porterà sull'Italia temperature autunnali e fenomi meteo estremi come grandine, temporali e nubifragi. Secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo, il maltempo causato da un vortice Mediterraneo di bassa pressione, non interesserà contemporaneamente tutta la penisola, ma sarà localmente molto intenso. Vediamo come evolverà questo vortice e queli saranno le zone più esposte a locali criticità.

