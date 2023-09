Meteo, grandinata choc a Benevento, allagamenti in molti Comuni della Campania

Meteo, continua l'allerta in molti Comuni della Campania, dove nelle scorse ore si è verificata una grandinata che ha spaventato la popolazione. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo con criticità Gialla per piogge e temporali fino alle 9 di domani mattina, domenica 24 settembre.

Campania, grandine e allagamenti

Le precipitazioni, al momento, stanno determinando - si legge in una nota - allagamenti e situazioni di criticità in gran parte della Campania. Squadre di volontari, in raccordo con la Sala Operativa regionale di Protezione Civile, sono in azione in tutti i territori interessati. Le situazioni per le quali è stato necessario un supporto delle organizzazioni di volontariato, al momento, sono Bacoli, Torre del Greco, Cercola, Terzigno, Pollena Trocchia e Somma Vesuviana in provincia di Napoli; Caserta, Carinaro, Casal Di Principe, Macerata Campana, Portico di Caserta, Lusciano, Santa Maria Capua Vetare e Piana di Monteverna, in provincia di Caserta; Solopaca e Pontelandolfo in provincia di Benevento.

Forti disagi nel Casertano

Situazione critica a Caserta e provincia causa maltempo, con grandinate e nubifragi abbattutisi su parte del territorio; numerosi gli allagamenti di strade, sottopassi e garage, gli alberi caduti, i disagi per gli automobilisti. A Caserta, il Comune ha invitato la cittadinanza a evitare spostamenti. «In seguito della bomba d'acqua che ha interessato la nostra città e il persistere di condizioni meteo avverse, il Comune di Caserta invita i cittadini a mantenere la massima prudenza, evitando di uscire di casa se non strettamente necessario, prestando la massima attenzione nelle vicinanze degli alberi e ai sottopassi. È già stato allertato il Gruppo Volontari della Protezione Civile della Città di Caserta, che sta intervenendo nelle situazioni di maggiori criticità». A lavoro anche i vigili del fuoco: in viale delle Industrie è crollato un albero mentre è completamente allagato il sottopasso pedonale di via Acquaviva, oggetto di lavori da parte del Comune, ma che ad ogni nubifragio si allaga. Strade come fiumi a Marcianise, ad Aversa e nel suo hinterland, come Casaluce e Casal di Principe.

