Maltempo, bomba d'acqua e grandine su Milano e in Lombardia: pioggia e vento fortissimi, Seveso e Lambro fanno paura

Maltempo in Lombardia e su Milano. Forti piogge e grandine hanno iniziato a cadere a Milano dove proprio a partire dalle 18 di oggi era stata emanata una allerta meteo che durerà fino a domani. Maltempo anche in diverse province della Lombardia.

Allerta meteo fino a domani

L'attenzione è soprattutto sul livello dei fiumi Lambro e Seveso che vengono costantemente monitorati. Problemi per il traffico, complice anche lo sciopero della metropolitana. Sulla linea ferroviaria Milano - Domodossola dalle ore 17.45 circolazione ferroviaria rallentata fra Somma Lombardo e Sesto Calende proprio per danni dovuti al maltempo.

Ancora allerta meteo a Milano: il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla per temporali e rischio idrogeologico per la giornata di oggi, lunedì 18 settembre, a partire dalle 12 e fino alle prime ore di domani, martedì 19 agosto. Lo fa sapere Palazzo Marino, assicurando che il centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Il Comune di Milano in una nota ricorda che, «come stabilito dall'ordinanza sindacale vigente fino al 30 settembre, durante le allerte meteo è vietata la frequentazione dei grandi parchi in cui sono ancora in corso le verifiche per la stabilità delle alberature e vige il divieto di stazionamento nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento».

