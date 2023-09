Maltempo a Milano, violento temporale nella notte: esonda il Seveso, in arrivo piena da Nord. Una donna soccorsa in auto

Un violento nubifragio si e abbattuto nella notte su Milano. Il sottopasso di via Negrotto e stato completamente allagato, con piu di due metri di acqua. E l’esito delle forti piogge nella zona ovest e nord ovest della citta, che ha fatto registrate piu di 60 mm di acqua in tre ore. Come riferisce l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile della citta, Marco Granelli, sono entrate in attivita le idrovore di MM e Protezione civile.

«Abbiamo iniziato i lavori proprio qualche settimana fa per fare la nuova vasca - spiega sui suoi canali social - circa un milione di euro del Comune di Milano per evitare in futuro queste situazioni». Le forti piogge hanno fatto salire molto i livelli del Seveso, che e esondato in via Valfurva, ma dopo pochi minuti la situazione e tornata alla normalita.

«Nuova pioggia in arrivo su Milano nord - spiega l’assessore - mentre sta scendendo la nuova ondata di piena del Seveso. Massima attenzione per rischio esondazione a Niguarda in via Valfurva e in Istria. Intanto si controlla anche il Lambro». Le idrovore sono ancora al lavoro per eliminare l’acqua dal sottopasso Negrotto allagato. Al lavoro anche n via Fabio Filzi dove un albero e caduto sulla linea del tram.