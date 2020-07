Linate, l'aeroporto riapre il 13 luglio: ora è ufficiale

Sulla riapertura dell'aeroporto di Linate si era pronunciata la Sea, la società di gestione di Linate e Malpensa, che aveva dichiarato di aspettare «la decisione del ministro. È chiaro che noi siamo pronti a fare quello che ci verrà detto». Le parole della presidente Michaela Castelli pronunciate giorni fa a margine dell'evento «I discorsi del coraggio». «Speriamo ci sia molta responsabilità, è una decisione importante che va presa facendo le dovute valutazioni» aveva aggiunto Castelli. «Quello che abbiamo fatto, dal lato nostro, è rappresentare in tutte le sedi possibili le tematiche connesse a una possibile riapertura», aveva spiegato la presidente della società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa. «In un contesto chiaramente di ripresa è abbastanza difficoltoso, quindi siamo pronti a fare la nostra parte. Chiediamo alle autorità, ai milanesi e al territorio di agire con senso di responsabilità e di fare tutte le valutazioni del caso con le cautele dovute»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Luglio 2020, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA