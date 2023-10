Lecco, sequestra e picchia la fidanzata di 17 anni: arrestato. L'allarme dei vicini di casa

di redazione web

Un 22enne di origini colombiane è stato arrestato dalla Polizia per sequestro di persona, aggravato dalla minore età della vittima, e lesioni e minacce nei confronti di quest'ultima, la fidanzata 17enne che ha costretto a seguirlo rinchiudendosi con lei in un garage di Lecco.

L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, sarebbe degenerato dopo una lite tra i due.

A dare l'allarme è stata una vicina di casa, che ha avvertito la madre della minorenne, nel frattempo non arrivata al lavoro. La donna ha avvisato la Polizia e dopo alcune ore ha trovato la figlia nel garage. L'aguzzino è scappato ma è stato rintracciato e arrestato dagli agenti.

Il colombiano, regolare in Italia, già ad agosto aveva costretto un uomo a salire in auto, per poi rapinarlo. In quell'occasione era stato denunciato.

