Ladro chiama il carro attrezzi per rubare un'auto da 50mila euro, ma passa una pattuglia: «È di un amico, però non ho il suo numero»

Un tentativo di furto da 50mila euro sventato da una volante. Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato dopo aver provato, invano, a rubare un'auto di lusso parcheggiata in via Balduccio da Pisa, a Milano. Il ladro, con precedenti, aveva chiamato un carro attrezzi con la scusa di aver dimenticato in macchina le chiavi e di non avere un secondo mazzo per aprire il veicolo. Mentre il carro attrezzi portava via l'auto, una pattuglia - lì di passaggio - insospettita dallo strano movimento, ha fermato il giovane chiedendogli spiegazioni. Il ragazzo si è tradito con alcune dichiarazioni che hanno subito allarmato gli agenti.

Cosa è successo

Erano circa le quattro del mattino quando il 28enne ha richiesto, chiamando, l'intervento del soccorso stradale perché non poteva più entrare nella sua macchina, una Mercedes Mercedes Amg classe A, supercar da oltre 50mila euro. «Ho diementicato le chiavi dentro», avrebbe sostenuto il giovane. Poi al guidatore del carro attrezzi ha nuovamente spiegato le dinamiche dell'accaduto e che quella macchina «era di sua proprietà», così come fa riporta Milano Today.

Quando il conducente del carro attrezzi ha iniziato a caricare la macchina, è stato fermato da una volante «con gli agenti che si sono insospettiti perché già in passato avevano assistito a un tentativo di furto simile».

Gli agenti, che non hanno creduto alla sua versione, hanno fermato il carro attrezzi chiedendo al conducente di ripristinare l'auto nel posto in cui era parcheggiata e poi hanno arrestato il 28enne.

