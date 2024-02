«Tre consigli per evitare il furto dell'auto», ladra sconta 27 anni di prigione e condivide i "trucchi del mestiere"

Tree ha passato ben 27 anni in carcere a causa del suo burrascoso passato come ladra e, afferma, era specializzata nel furto d'auto e nel furto con scasso nelle case: «Per questo sono stata in prigione». Ora che si è lasciata quelle attività alle spalle, la ex criminale ha deciso di condividere la sua prospettiva da "esperta" con il grande pubblico e dare tre consigli per prevenire il furto d'auto.

Il video ha accumulato oltre 3 milioni e mezzo di visualizzazioni dalla pubblicazione e ha riscosso molto interesse, non solo per la validità dei consigli ma anche per le particolari "attività" in cui si è «specializzata» in gioventù.