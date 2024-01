«Ho seguito il ladro del mio zaino per tutta Milano e provincia. Poi ho scoperto che era un agente della Finanza»

di Redazione web

Una storia a lieto fine. Stefano Maiolica, autore del libro «Il sole in valigia» e della pagina Instagram «Un terrone a Milano», ha raccontato sui social la sua esperienza. Dopo aver perso il suo zaino ha temuto il peggio ma quello che il giovane non sapeva è che il suo amato oggetto era in realtà in mani sicure.

«Questa mattina, dopo un appuntamento di lavoro a Milano, stavo risalendo sul motorino. Avevo fame, ma ho iniziato la dieta, quindi ho preso delle maledette noccioline e ho appoggiato, come un imbecille, lo zaino a terra vicino al motorino. Fatto sta che sono partito lasciando lo zaino per ben 5 minuti a terra (sì, è colpa mia!)», scrive l'autore sulla sua pagina Instagram.

Cosa è successo in quei 5 minuti

Quello che è successo in quei 5 minuti è incredibile. Tracciando il pc che era al suo interno, Stefano ha scoperto che il suo zaino era finito a Nova Milanese, ha avvisato la polizia e, insieme al socio, si è diretto al punto indicato dal telefono. Il ladro, però, si era spostato verso Cinisello Balsamo. Perse ormai le tracce, al fuorisede è arrivata una chiamata: «Sono la marescialla della Guardia di Finanza di Paderno Dugnano. Abbiamo il suo zaino».

In quei 5 minuti era successo che «un tizio con un monopattino era passato per la zona, aveva preso il mio zaino ed era scappato via.

