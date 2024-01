Cane scondizola al ladro e si fa coccolare anziché attaccarlo: le immagini diventano virali

di Redazione Web

Quando un cane scondinzola e chiede di giocare è impossibile dire di no, neanche quando sei un ladro ricercato dalla polizia che sta per rubare nell'ennessimo appartamento in città.

Le telecamere di sorveglianza di una casa a Boise, nell'Idaho (Stati Uniti) hanno ripreso l'esatto momento in cui Jacob Smart, 38 anni, si è intrufolato nell'abitazione e anziché essere attaccato dal cane presente in giardino, di taglia media, ha ricevuto il "ben servito" fra coccole e baci.

Le immagini condivise dalla polizia sono diventate subito virali per la dolcezza mostrata dall'animale a quattro zampe che voleva solo giocare con l'uomo.

Il ladro è entrato nell'abitazione con disinvoltura.

Una scena che non ha di certo impedito all'uomo di entrare in casa per rubare.

Le immagini delle telecamera di videosorveglianza sono state subito pubblicate dalla polizia per diffondere le generalità del ladro: Jacob Smart è descritto come un uomo alto un metro e ottanta, con occhi e capelli castani, che pesa circa 90 chili.

Giovedì scorso, 18 gennaio, l'ufficio dello sceriffo della contea di Boise ha pubblicato un post su Facebook in cui ha chiesto a tutti i cittadini di rimanere vigili e di fare attenzione all'uomo che si aggira per le case da diversi mesi.

Il 38enne è ancora in fuga.

