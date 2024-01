Cani guida della stessa cucciolata si rivedono dopo 10 anni: «Si sono riconosciuti». La scena è commovente VIDEO

di Redazione Web

Dopo 10 anni due cani fratelli si ritrovano e si riconoscono, una storia incredibile che non arriva da un film Disney ma dalla testimonianza dei due proprietari di Carlo e Chips. Nati nel 2014 a Henley-in-Arden, Carlo e Chips, incrocio tra Labrador e Golden Retriever, facevano parte di una cucciolata di otto fratelli.

Dopo un periodo di addestramento come cani guida, presero strade diverse: Carlo fu affidato a un proprietario a Coventry, mentre Chips a Peterborough. Ora, in pensione, Chips è stato adottato a Coventry, permettendo ai due fratelli di riunirsi, scrive la BBC.

#fyp #dog #dogs #guidedog ♬ original sound - abc7chicago @abc7chicago Brothers Carlo and Chips have proved every dog has his day, as they were reunited in Coventry, UK, after almost a decade apart. The Labrador-cross-Golden Retrievers were part of a litter of eight born in 2014 in Henley-in-Arden, before they trained as guide dogs and separated. Carlo lived with his owner Charles Bloch in Coventry. Bloch only had 10 per cent vision and was supported by Carlo while he finished his university degree and worked at a theatre, the Guide Dogs company said. Chips also qualified as a guide dog and went to live with an owner in Peterborough. #news

«Come fossero ancora cuccioli»

«Abbiamo riunito i fratelli per la prima volta il 5 gennaio, nel War Memorial Park, dove sembravano certamente riconoscersi e si sono divertiti molto correndo insieme», ha raccontato Charles Bloch, il proprietario di Carlo.

È rimasto sorpreso quando ha scoperto che il suo amico Fin Findlay, anche lui residente a Coventry e volontario per Guide Dogs, era stato scelto per adottare Chips, ora in pensione. «Chips si è ambientato magnificamente e si sente già parte della famiglia», ha detto la signora Findlay. «Si sono divertiti tantissimo quando si sono riuniti all'inizio di questo mese e hanno corso insieme come se fossero ancora cuccioli».

Carlo, al contrario di Chips, continua a svolgere il suo servizio come cane guida del signor Bloch, a cui manca il 90% della vista. «Sia io che il mio amico facciamo parte del gruppo locale di raccolta fondi di Guide Dogs, quindi Carlo e Chips potranno partecipare insieme a eventi di raccolta fondi e godersi molte passeggiate nei parchi nei prossimi mesi», ha concluso il proprietario di Carlo.

