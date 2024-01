Günther VI è l'animale più ricco del mondo ed è italiano. Pastore tedesco beneficiario del Günther Trust, che gestisce il patrimonio e la fortuna del cane, nella classifica "The Ultimate Pet Rich List di All About Cats" ha battuto anche Olivia Benson, il gatto di Taylor Swift, e i cani di Oprah Winfrey.

