Incidenti stradali tra auto: 9 feriti, 4 sono gravissimi. È intervenuto l'elisoccorso

È di 9 feriti, di cui quattro gravissimi, il bilancio di due diversi incidenti stradali avvenuti ieri sera in provincia di Milano. Nel primo caso l'incidente è avvenuto intorno alle 19 in viale Lombardia a Parabiago (Milano). Per cause da accertare si sono scontrate due auto: i feriti sono tre. Uno dei feriti, un 26enne, è risultato gravissimo ed è stato condotto in codice rosso in ospedale e lotta per la vita. Oltre al 26enne è stata soccorsa una ragazza di 25 anni e uno uomo di 28 anni. Le loro condizioni sono apparse meno gravi e sono stati trasportati in codice giallo e verde in Ospedale. Non sono state confermate, per fortuna, le prime notizie che davano un decesso in questo incidente.

Il secondo incidente si è verificato a Melzo lungo la provinciale 103 vicino alla cascina Rogorone, dove un'auto è uscita di strada. A bordo c'erano 5 persone: due sono state

estratte dall'abitacolo dai vigili del fuoco e sono in gravi condizioni, le altre 3 sono rimaste ferite più lievemente.

