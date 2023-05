Droga, chiusi due bar: uno a Milano, l'altro a Sesto San Giovanni

Due bar di Milano sono stati chiusi temporaneamente dal questore Giuseppe Petronzi. Nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia per contrastare i fenomeni di criminalità ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni per la conduzione del «Mad Max Cafè», sito a Milano con sede legale in viale Lazzaro Palazzi n. 4 e con ingresso da viale Tunisia n. 3 e per 10 giorni al «Bar Giusti», in via Giusti n. 17 a Sesto San Giovanni (MI).

Brigitte Macron, il nipote aggredito dagli oppositori del presidente. La denuncia della première dame: «Vigliacchi e stupidi»

I motivi delle due chiusure

Oggi, gli agenti hanno notificato la sospensione della licenza al titolare del «Mad Max Cafè», in quanto lo scorso aprile a seguito di controlli effettuati dagli agenti della

Polizia, è risultato essere un luogo di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, i poliziotti hanno rinvenuto diverse dosi di droga oltre a un «quaderno contabile»

situato vicino la cassa e la somma di circa 1000 euro. Per quanto riguarda il «Bar Giusti», la sospensione, notificata questa mattina, si è resa necessaria in quanto

lo scorso aprile, i poliziotti hanno notato uno spacciatore, con precedenti penali specifici e colpito dal provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Milano, cedere una

dose di cocaina a un avventore del bar il quale, fermato poi dagli agenti, ha dichiarato di averla acquistata dall'uomo più volte. Lo spacciatore, rientrato nel bar, è stato

perquisito e trovato in possesso di diverse dosi di droga oltre a denaro contante. L'uomo, che si trovava in compagnia di una persona anch'egli con precedenti di polizia, è stato

arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA