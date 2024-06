Piero Pelù: «Difficoltà sociali, pericolo nucleare, odio e violenza. Quello attuale è uno dei periodi peggiori, dal 1939 a oggi»

di Francesca Binfarè

Un anno per riprendersi e riprendere il filo del rock. Piero Pelù torna oggi, 7 giugno, con un nuovo disco, “Deserti”. Riparte dopo lo shock acustico subíto che gli ha causato gli acufeni e l’allontanamento forzato dalla musica. In quel periodo, come ha scritto sui social, ha combattuto la depressione. Il suo rock torna a esplodere nelle nuove canzoni e nel tour in partenza il 29 giugno da Spilimbergo (Pordenone).

Come sta?

«Bene, sono felice di questo disco uscito dopo tre anni di lavoro. Sono contento dal punto di vista personale ma parlare di deserti è la presa di coscienza di quello che ci circonda. Abbiamo difficoltà sociali e umane, di tenuta delle democrazie, c’è il pericolo nucleare, imperialismi che imperversano, sacche di odio e violenza sparse in giro a partire dai social. Quello attuale è uno dei periodi peggiori, dal 1939 a oggi».

Il disco è rock e attualità?

«Decisamente rock ma coniugato in tanti modi. Ci sono musica etnica ed elettronica, gli anni 70 alla Calibro 35 con cui ho scritto una canzone e ci sono i Fast Animals And Slow Kids con cui ne ho scritta un’altra, c’è tanto dei Litfiba. Quando scrivo certi argomenti si impongono in modo naturale. “Novichok” (veleno usato da Putin per uccidere gli oppositori, ndr) parla dei “veleni” di oggi: fake news, propagande, depistaggi».

“Deserti” è il secondo disco della Trilogia del disagio, quando l’ha concepita?

«Tra “Pugili fragili” e “Deserti”. “Pugili fragili” uscì il 6 marzo 2020 e l’8 marzo iniziò il lockdown. Da allora ho scritto un romanzo, fatto un tour con Aldo Cazzullo su Dante e quello d’addio dei Litfiba, sono scoppiate due guerre, mi sono scoppiati anche gli acufeni: se non parlo io di disagio... Meno male che sorrido nonostante la situazione sia la più complicata di sempre».

Nel disco ha inserito una versione di “Il mio nome è mai più”, pubblicata 25 anni fa con Ligabue e Jovanotti contro la guerra e a favore di Emergency. Ci sono progetti con loro?

«Dei tre ospedali realizzati grazie a questa canzone quello di Kabul è ancora aperto. Magari con Luciano e Lorenzo ne parleremo, ora è prematuro. Sostengo Emergency in questo mio nuovo viaggio. Andrò a Napoli in un loro presidio dove aiutano gli italiani in difficoltà, seguendo il percorso del grande Gino Strada».

Pronto per il tour?

«Gli acufeni non mi abbandoneranno mai ma ho trovato un buon sollievo. La tecnologia mi consentirà di fare i live limitando i rischi: saranno oasi di rock’n’roll ed energie positive».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 06:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA