di Silvia Natella

Milano,

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La solidarietà di, ha commosso il personale dell'impegnato costantemente nella lotta contro ilIl piccolo ha scritto e spedito al nosocomio un messaggio in cui spiega di aver raccolto 18 euro per la causa. La letterina è stata pubblicata sui social, mentre la singolareha suscitato tenerezza negli utenti.Il bambino che probabilmente scrive con l'aiuto della suasogna di diventaree ha accumulato qualche euro proprio grazie alla sua passione. Denaro che è stato devoluto al«Cari dottori - si legge nella lettera scritta con un pennarello azzurro -, sono Davide, ho da poco sei anni e volevo dirvi che a Pasqua ho suonato il violoncello per i miei nonni, per gli zii e per i cugini che mi hanno ascoltato in video e pagato il biglietto con il vostro sms solidale. Ho raccolto per voi 18 euro per comprare delle medicine».«C’è posta per noi… ma grazie piccolo Davide che ci ha inviato il suo contributo attraverso l'sms solidale attivato dalla Nazionale Italiana Cantanti», scrive il Niguarda condividendo la foto del biglietto. La raccolta fondi, infatti, era quella dellae si serviva di un numero solidale attraverso il quale sono arrivati all'ospedale 43mila euro.«È stata l’occasione per spiegare a nostro figlio cosa stava succedendo negli ospedali e fargli sperimentare che anche i bambini possono dare il loro prezioso contributo - spiegano i genitori del piccolo musicista -. Non può immaginare quanta emozione abbia provato nostro figlio nel fare il suo primo concertino accompagnato da mamma e papà (siamo musicisti). Si è persino vestito elegante e fatto pettinare».