Cusano Milanino, bimba di 11 mesi si sente male mentre mangia: muore dopo la corsa in ospedale

Tragedia in un'abitazione di Cusano Milanino, in provincia di Milano. Una bambina di 11 mesi si è sentita male mentre stava mangiando in casa insieme alla madre. La piccola è finita in arresto cardiocircolatorio e i soccorsi sono stati inutili. La bambina è stata trasportata in ospedale in elicottero, ma è morta.

Il dramma è avvenuto poco prima di mezzogiorno. La piccola ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie proprio mentre stava mangiando insieme alla madre. Dalle prime ricorstruzioni, infatti, sembra che le due stessero mangiando insieme e l'allarme sia scattato immediatamente.

I carabinieri hanno scortato la madre e la piccola fino al confine con Paderno Dugnano, dove l'elisoccorso è atterrato per portare d'urgenza la bambina all'ospedale. I medici hanno praticato le manovre di rianimazione e sono decollati verso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Poco dopo l'arrivo della bimba, però, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Stando ai primi rilievi effettuati dai carabinieri, sul corpo della piccola non c'erano segni di violenza. L'ipotesi è che la morte sia arrivata per cause naturali, anche se si attendono gli accertamenti. Bisognerà anche verificare se la bimba possa essere rimasta soffocata dopo aver ingerito qualcosa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 21:43

