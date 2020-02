Coronavirus a Milano, Sala: «Chiudere scuole per una settimana»

Vista la decisione dell'Università, «anche a livello prudenziale le scuole vanno chiuse a Milano a livello di Città metropolitana per una settimana», ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la conferenza stampa in corso in Prefettura. «È un intervento prudenziale - ha concluso Sala -. Ad oggi vediamo di farlo per una settimana e ritengo che sarà sufficiente».

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Febbraio 2020, 10:59

In Prefettura a Milano il punto sulla sitazione. Il sindaco Giuseppe Sala: «Penso che a Milano vadano chiuse le scuole. Ho proposto alla regione la chiusura per una settimana», ha dichiarato all'inizio della conferenza con la stampa. Sala ha aggiunto che anche alcuni eventi vadano vietati nel capoluogo lombardo, la regione che al momento conta 89 casi accertati di