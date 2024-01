Cavo d'acciaio teso in strada a Milano, identificato il secondo complice di Alex Baiocco: è un 17enne ricoverato in Psichiatria

di Redazione web

L'ultimo complice di Alex Baiocco, il 24enne che lo scorso 5 gennaio ha teso un cavo d'acciaio su viale Toscana a Milano, è stato rintracciato. Si tratta di un minore, un 17enne ricoverato nel reparto di Psichiatria del Niguarda dal giorno della «bravata», e ha confessato ai genitori quello che ha fatto. Sono stati loro, poi, ad avvisare i carabinieri.

I complici

Nei confronti del giovane, al momento, non sono stati presi provvedimenti. Si è quindi stretto il cerchio sui tre amici: Alex Baiocco, 24 anni, è stato fermato subito dopo il fatto, Michele Di Rosa, 18 anni, si è consegnato sabato sera a Monza ed è poi stato sottoposto a fermo.

«Un gioco senza regole»

«Era un gioco senza regole, non c'era un'altezza prestabilita alla quale intendevamo mettere il cavo, in generale non c'è stata una programmazione della cosa, ma solo prendi il cavo e tiralò (...), non mi rendevo conto dell'effettivo pericolo.

