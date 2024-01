Cavo d'acciaio teso in strada a Milano, ​fermato un complice 18enne di Alex Baiocco. Caccia al terzo ragazzo

È stato fermato uno dei due complici di Alex Baiocco, il 24enne milanese già in carcere per aver teso, alle 2 dello scorso 4 gennaio, un cavo di acciaio ad altezza d'uomo in viale Toscana a Milano mettendo in pericolo la vita specialmente di motociclisti e ciclisti. Il fermo per blocco stradale è stato eseguito nella notte a Monza dai Carabinieri della Compagnia Monforte. Il giovane, 18 anni, è stato portato in carcere sempre a Monza. Ora si sta rintracciando il terzo ragazzo.

«Era un gioco senza regole, non c'è stata programmazione»

«Era un gioco senza regole, non c'era un'altezza prestabilita alla quale intendevamo mettere il cavo, in generale non c'è stata una programmazione della cosa, ma solo prendi il cavo e tiralò (...), non mi rendevo conto dell'effettivo pericolo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Gennaio 2024, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA