Milano, la video-denuncia del cavo d'acciaio teso in strada ad altezza uomo: «La gente è matta...»

Un cavo d'acciaio teso ad altezza d'uomo in viale Toscana, a Milano. Una trappola pericolosa che avrebbe potuto portare gravi conseguenze. Per questo Alex Baiocco, 24 anni, è stato arrestato con l'accusa di strage e attentato alla sicurezza dei trasporti e sarà interrogato oggi, 5 gennaio, dal gip Domenico Santoro. Altre due persone lo hanno aiutato, ma non sono ancora state identificate.

L'arresto è partito dopo la denuncia che qualche giorno fa su Instagram è stata pubblicata da un utente, Nicola Ricciardelli. «Un motorino stava passando, ha girato prima. Poi è passata un'auto, sarà andata a 80 all'ora. Quella roba per terra l'ha lasciata la macchina... La gente è matta...», dice il giovane riprendendo la strada e mostrando il cavo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 13:23

