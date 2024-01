Milano, cavo d'acciaio ad altezza uomo in strada: «Dalla finestra ho urlato e chiamato il 112»

Alex Baiocco, il 24enne arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver teso un cavo d'acciaio ad altezza d'uomo in viale Toscana, a Milano, non era solo. Con lui, a fare quella «bravata» dettata dalla noia, due complici poi fuggiti. Quel cavo teso su una delle arterie più trafficate della città avrebbe potuto avere conseguenze devastanti.

Il testimone

L'episodio più pericoloso, alle 2.30 della notte tra mercoledì e giovedì. Un'auto è stata colpita dal "cavo-trappola" appeso a un'altezza di 140 centimetri per poi fermarsi circa cento metri dopo l'impatto, bloccata in mezzo a un incrocio, per poi ripartire. Un testimone, un 26enne di Caserta a Milano per lavoro, ha assistito alla scena e ha prontamente agito, chiamando il 112 per evitare che altri veicoli cadessero nella trappola mortale. «I ragazzi hanno teso il cavo e si sono allontanati. Sono ritornati dopo l’impatto: “Hai visto che botta?” dicevano. Alla fine sono andati via ridendo e scherzando», ha raccontato al Corriere della Sera. Un altro veicolo è sfuggito per un soffio alla trappola, grazie all'intervento tempestivo del testimone che ha avvertito del pericolo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 11:55

