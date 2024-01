Alex Baiocco, il 24enne che ha teso il cavo d'acciaio in via Toscana: «Solo una bravata». Oggi l'interrogatorio

di Redazione web

Alex Baiocco sarà interrogato oggi, 5 gennaio, dal gip Domenico Santoro. Il giovane di 24 anni è stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver teso un cavo d'acciaio ad altezza d'uomo in viale Toscana, a Milano. L'episodio è accaduto la notte del 3 gennaio e sono intervenuti i carabinieri i quali sono riusciti a bloccare il 24enne, che ha ammesso la sua responsabilità.

La difesa

Avrebbe parlato di "una bravata" il 24enne interrogato dai carabinieri e poi arrestato su disposizione del pm Enrico Pavone con le accuse di strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver teso con altre due persone, al momento ricercate, un cavo d'acciaio ad altezza d'uomo in viale Toscana a Milano. I militari, allertati da un residente, sono riusciti a togliere il cavo prima che potesse rappresentare un pericolo per pedoni, biciclette, moto e auto. La fune era stata presa da un vicino cantiere e i tre l'avevano tesa tra un albero e una pensilina dell'Azienda Trasporti.

Il testimone: ridevano



«Intorno alle 2.30 di notte, ho sentito dei rumori, mi sono affacciato e ho visto delle persone che avevano legato un filo di ferro d'acciaio dall'albero al palo di fronte e li ho richiamati. Sono scappati e dopo dieci secondi neanche è passata una macchina che ha beccato il filo in pieno. Poco dopo quei ragazzi sono tornati. Ridevono e scherzavano, parlavano proprio del fatto che la macchina avesse fatto un botto incredibile. Al semaforo precedente c'era un motorino. Se avesse preso il cavo al posto dell'auto saremmo qui a parlare di un morto». È questo il racconto drammatico fatto a La Presse da Nicola Ricciardelli, 26 enne consulente finanziario che dalla finestra del suo appartamento in viale Toscana ha assistito allo sciagurato gesto di tre ragazzi: un cavo d'acciaio teso ad altezza uomo, a 140 centimentri circa da terra, legato da una parte a un segnale stradale e dall'altra al tronco di un albero, tra le due corsie.

