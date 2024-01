Milano, piazza un cavo d’acciaio in strada ad altezza d’uomo, 24enne arrestato per strage: «Era una bravata, ci stavamo annoiando» Un 24enne è stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver teso un cavo d'acciaio ad altezza d'uomo in viale Toscana, a Milano







di Redazione web Un 24enne è stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver teso un cavo d'acciaio ad altezza d'uomo in viale Toscana, a Milano, con altre due persone che non sono ancora state identificate. L'episodio è accaduto la notte scorsa e sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a bloccare il 24enne milanese che ha ammesso la sua responsabilità. A dare l'allarme un uomo che era appena rientrato a casa e ha visto i tre tendere il cavo, se non fosse stato subito tolto dai carabinieri, avrebbe potuto essere micidiale. Il cavo tolto dai carbinieri prima che diventasse un pericolo Avrebbe parlato di «una bravata perché ci stavamo annoiando» il 24enne interrogato la notte scorsa dai carabinieri e poi arrestato su disposizione del pm Enrico Pavone con le accuse di strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver teso con altre due persone, al momento ricercate, un cavo d'acciaio ad altezza d'uomo in viale Toscana a Milano. Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 15:34

