Caos migranti davanti alla Questura a Milano: la polizia spara i lacrimogeni. Cos'è accaduto

Caos immigrati a Milano questa mattina. Intorno alle 6, presso la Caserma Annarumma di via Cagni, a Milano dove da oltre un anno sono presenti sportelli distaccati dell'Ufficio Immigrazione per la ricezione delle istanze di protezione internazionale, un gruppo consistente di migranti ha cercato di saltare la fila, scatenando il caos e costringendo la polizia a intervenire.

Caos migranti a Milano

Il gruppo, composto prevalentemente da cittadini egiziani, ha tentato di guadagnare le prime posizioni nella fila di oltre 700 persone presenti giunte lì durante la notte costringendo le forze dell'ordine a usare lacrimogeni a mano per disperdere i facinorosi, rende noto la Questura.



La situazione è stata attentamente monitorata, peraltro sin dal pomeriggio dello scorso venerdì, quando si erano registrati i primi arrivi, attraverso servizi di ordine pubblico opportunamente predisposti, che hanno tenuto a debita distanza dalla struttura i cittadini extracomunitari divenuti via via sempre più numerosi. L'intervento ha consentito di avviare regolarmente le operazioni di accesso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 14:32

