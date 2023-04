Berlusconi, uomo cerca di entrare nella villa di Arcore urlando «papà»: arrestato

di Redazione web

Un uomo di 48 anni è stato arrestato per aver aggredito un carabiniere mentre tentava di entrare a casa di Silvio Berlusconi ad Arcore (Monza), con il pretesto di essere suo figlio, ieri pomeriggio.

Arrivato a Villa San Martino in auto, ha superato il posto di controllo dei carabinieri, per poi tentare di entrare dal retro della villa. I carabinieri sono intervenuti per bloccarlo e l'uomo, urlando «papà» in direzione della casa dell'ex premier, attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano, ha spintonato uno dei militari facendolo cadere a terra.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA