Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, weekend... al bacio dopo la grande paura del ricovero dell'ex premier

di Ida Di Grazia

Venerdì 28 aprile Pier Silvio Berlusconi compirà 54 anni, non si hanno notizie di un'eventuale festa, ma l'ad di Mediaset è noto per la sua discrezione esattamente come la compagna Silvia Toffanin. Con i miglioramenti, però, di papà Silvio, leader di Forza Italia, ancora ricoverato dallo scorso 5 aprile al San Raffaele di Milano, la coppia si è concessa una giornata di relax in famiglia.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, matrimonio vicino? La promessa segreta fatta (in ospedale) a papà Silvio

Week end al bacio per Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin dopo la grande paura del ricovero dell'ex presidente

A Passeggio a Portofino

Un sospiro di sollievo per Pier Silvio Berlusconi e famiglia. Dopo la paura per il ricovero d’urgenza del padre e i tanti giorni di preoccupazione, anche l’amministratore delegato di Mediaset ha potuto prendersi una pausa. Niente di speciale, solo qualche ora da dedicare agli affetti familiari e alla sua grande passione: il mare.

Prima due passi a Portofino, il borgo ligure che ama e che lo ha nominato cittadino onorario, insieme a Silvia Toffanin e ai due figli, Lorenzo Mattia (12 anni) e Sofia Valentina (7 anni) verso i quali esterna gesti di grande tenerezza.

E poi un tuffo nelle acque di Paraggi dopo una lunga remata sulla tavola Sup di cui Pier Silvio è da tempo appassionato. Mostrando un fisico invidiabile nei giorni del suo 54esimo compleanno, il 28 aprile.

Fiori d'arancio

Insieme da 21 anni Pier Silvio Berlusconi potrebbe presto sposare Silvia Toffanin. I rumors che circolano in queste ore parlano di una promessa che l'ad di Mediaset avrebbe fatto al padre in ospedale.

Come sta Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile, per via di un’infezione legata alla sua leucemia mielomonocitica cronica da cui è affetto da circa due anni. La prognosi è riservata, ma l'ultimo bollettino medico ha confermato che si sta verificando un «progressivo miglioramento».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA