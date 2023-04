Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, matrimonio vicino? La promessa segreta fatta (in ospedale) a papà Silvio

Il matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi potrebbe essere sempre più vicino. Da anni, ormai, la coppia targata Mediaset è spesso stata accostata alle nozze, anche se poi non sono andate in porto. Ma questa volta il mondo del gossip sembra essere certo. I due vorrebbero mantenere una promessa fatta a Silvio Berlusconi in ospedale al San Raffaele di Milano, dove si trova ricoverato a causa di un'infezione polmonare (polmonite) dovuta a una leucemia mielomonocitica cronica.

Matrimonio? La promessa fatta a papà Silvio

Secondo quanto rivelato da Diva e Donna, il matrimonio potrebbe - finalmente - andare in porto in quanto ci sarebbe stata una promessa fatta dal numero uno di Mediaset a papà Silvio, al San Raffaele di Milano. Il magazine esperto di gossip, nell’ultimo numero in edicola, assicura che Pier Silvio, durante il ricovero del padre, avrebbe detto che ha intenzione di sposare la storica compagna, conduttrice di Verissimo.

«L'ha promesso»

«L’ha promesso a papà Silvio», si legge sul magazine. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato nei giorni scorsi al San Raffaele di Milano e - se è vero che spesso, nelle situazioni emotivamente più complesse, vengono partorite scelte importanti - ecco che Pier Silvio si sarebbe deciso di convolare a nozze.

La reazione di Silvia Toffanin

Sul tema Silvia Toffanin è sempre stata chiarissima a riguardo. Se dovesse arrivare la proposta lei non si tirerebbe certo indietro. Da parte della conduttrice del salotto pomeridiano di Canale 5 c’è tutta la volontà di suggellare gli oltre 20 anni d’amore con il fatidico sì. Dall’altro lato la conduttrice di Verissimo ha dichiarato a più riprese negli anni che le nozze non sono una condizione dal quale prescinde la storia d'amore con il suo uomo. La loro love story è solida e florida, ma la cerimonia non le farebbe certo dispiacere...

