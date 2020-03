Coronavirus: stop alle autopsie a Milano, troppi rischi

Nella circolare Greco richiama una nota del 26 marzo del Direttore della sezione di medicina legale dell'Università di Milano con la presente è stata comunicata la «impossibilità, per ragioni di sicurezza ambientale, inclusa dall'emergenza sanitaria in atto, di procedere all'esecuzione di esami autoptici attraverso le strutture dell'Istituto». E la struttura a Milano, «dotata delle caratteristiche richieste per procedere ad esame autoptico» nelle condizioni attuali, è la divisione di anatomia patologica del Sacco, già «interamente» oberata da «incombenze socio sanitarie proprie».In più, scrive Greco, la «conservazione delle salme», in vista di autopsie, «appare allo stato di straordinaria difficoltà, in ragione del rischio di saturazione delle strutture attrezzate nel territorio della Regione Lombardia ». I pm di turno, dunque, non richiede più affidamento esami autoptici ai consulenti medici legali e, quando la notizia della morte di una persona della polizia giudiziaria, disporranno «l'affidamento della salma ai famigliari o l'autorità sanitaria, valuta le circostanze e le disponibilità del caso concreto ». E solo «nei casi di fondato sospetto di omicidio doloso o preterintenzionale», o quando è «assolutamente necessario» ai fini dell'inchiesta effettuata l ' disporranno «l'affidamento della salma alla famigliari o all'autorità sanitaria, valuta le circostanze e la disponibilità del caso concreto». E solo «nei casi di fondato sospetto di omicidio doloso o preterintenzionale», o quando è «assolutamente necessario» ai fini dell'inchiesta effettuata l ' disporranno «l'affidamento della salma alla famigliari o all'autorità sanitaria, valuta le circostanze e la disponibilità del caso concreto». E solo «nei casi di fondato sospetto di omicidio doloso o preterintenzionale», o quando è «assolutamente necessario» ai fini dell'inchiesta effettuata l 'autopsia , il pm dovrà contattare il suo procuratore aggiunto di riferimento «per valutare le possibilità di conservazione della salma», per vedere se sarà «possibile».