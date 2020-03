Coronavirus, la strage dei camici bianchi: altri 2 medici morti, sono 63 in tutto

Coronavirus, i dati della Lombardia di oggi: resta la regione più colpita

Altri due medici si aggiungono alla lista dei decessi tra i camici bianchi per Covid-19 : sono, si apprende dalla Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), Guida Riva, medico di Bergamo, Valter Tarantini, ginecologo di Forlì.Il totale dei decessi in vendita quindi a 63. Intanto, secondo gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità relativamente a ieri, sono 8.358 gli operatori sanitari contagiati, 595 in più rispetto al giorno precedente.