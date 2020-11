Zone rossa e arancione: firmata la nuova ordinanza, cosa cambia per le regioni TUTTE LE NOVITA'

Zona rossa e arancione, c'è una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza con le misure di contenimento dei contagi da coronavirus. Ecco cosa cambia. L'ordinanza entra in vigore subito e rinnova le misure anti-Covid adottate per la Calabria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Valle d’Aosta. L'Abruzzo passa a zona rossa.

La nuova ordinanza - sottolinea una nota del ministero - è valida fino al 3 dicembre, "ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre".

Alla luce del Dpcm, infatti, le regioni dal 27 novembre potrebbero cambiare colore e approdare in una fascia diversa. Lo spera soprattutto la Lombardia, che preme per diventare zona arancione e non più zona rossa. Anche il Piemonte spera in uno spostamento in zona arancione da rossa. Nuove decisioni potrebbero a breve riguardare il Friuli Venezia Giulia.

