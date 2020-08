di Silvia Natella

Viviana Parisi

stanno cercando di far luce sullae sul perché ancora non ci sono tracce delMolti sonodal perché la 43enne ha mentito al marito prima di allontanarsi da casa al motivo per cui si è allontanata dall'auto subito dopo l'incidente. Intanto, è ancora caccia ai testimoni che l'hanno vista sull'autostrada prima che si addentrasse nel bosco dove è stata trovata cadavere. «Fatevi avanti», è l'appello del marito della dj e della Procura. E intanto l'ultima pista: quella dell'incidente-suicidio per la morte di Gioele.Il corpo di Viviana è stato trovato sotto un traliccio dell'alta tensione. Era irriconoscibile e le ferite sarebbero compatibili con quelle di una caduta dall'alto. Sebbene non si escluda del tutto la pista dell'omicidio, l'ipotesi al momento prevalente sembra essere quella dell'incidente dopo un malore. Presa in considerazione anche la tesi del suicidio perché Viviana aveva sofferto durante il lockdown ed era terrorizzata dal coronavirus.Il 3 agosto, il giorno della scomparsa, Viviana ha raccontato al marito che doveva andare a comprare un paio di scarpe al bambino, ma non si è mai avvicinata ad alcun negozio. Si è recata direttamente al casello di Milazzo per poi imboccare l’autostrada per Palermo. Probabilmente voleva raggiungere la Piramide della Luce, a Motta d’Affermo, a circa 140 chilometri da casa verso Palermo. Durante il lockdown, infatti, aveva trovato una nuova spiritualità.Perché Viviana ha lasciato il telefonino a casa? Voleva far perdere le sue tracce? Sembra poco probabile che una mamma che imbocca l'autostrada e viaggia con un bambino piccolo dimentichi il cellulare, utile per ogni evenienza.Viviana non ha pagato il pedaggio all’uscita di Sant’Agata di Militello, dove da un video si è appreso che il bambino era con lei e vivo. Il casello è automatico, la sbarra è abbassata e per passare deve citofonare all’operatore. I soldi ce li aveva ma l’operatore le ha rilasciato una ricevuta di mancato pagamento.Viviana ha urtato sulla fiancata un furgone con a bordo due operai della manutenzione. I veicoli si sono fermati e poco dopo lei ha abbandonato l'auto e si è incamminata verso il bosco. In macchina ha lasciato la borsetta con il denaro, le carte e i documenti. Secondo gli avvocati della famiglia deve essere entrata in uno stato confusionale.È il mistero dei misteri. Il bambino era con lei, ma di lui non c'è traccia. Sono 70 gli uomini che si sono messi a cercarlo. Drammatico l'appello del papà: «Amo mio figlio, aiutatemi a trovarlo».Gioele potrebbe essere morto nell'incidente avvenuto in autostrada. Gli investigatori non escludono infatti che Viviana, dopo l'incidente, sconvolta e in preda al rimorso, potrebbe aver preso in braccio il corpicino del bimbo, scavalcato il guard-rail, percorso un sentiero sterrato ed essere giunta al traliccio. Lì potrebbe aver nascosto Gioele - l'area è piena di vegetazione e le ricerche sono difficili - e poi essersi buttata giù dal pilone.