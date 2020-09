Dj morta, nuovo esame sul corpo di Gioele: indagine geologica sul cranio

Continuano gli esami sui resti del corpo del piccolo Gioele. Sono in corso in un laboratorio di geologia a Messina i nuovi esami sul cranio del piccolo. La geologa forense Roberta Somma conduce l'indagine sul cranio del piccolo ritrovato lo scorso 19 agosto nei boschi di Caronia (Messina). Presenti anche i consulenti di parte. Gli accertamenti sono stati disposti dal Procuratore di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo. Presenti anche i medici legali nominati dal magistrato perché hanno un ruolo di coordinamento. «Hanno eseguito delle operazioni di geologia forense, non abbiano fatto alcun tipo di valutazione. Sono tutti esami che vanno messi insieme per fare un resoconto finale. Sono ottimista». A dirlo Salvatore Spitaleri biologo forense consulente dell'avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia Parisi al termine dell'esame sul cranio di Gioele, al dipartimento di geologia forense dell'Università di Messina

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 20:21

