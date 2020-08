Viviana Parisi, non c'è traccia di sangue sul parabrezza dell'auto. Il pm: «Sulla morte di Gioele ancora nessuna ipotesi»

Ancora nulla di fatto anche dagli accertamenti effettuati all'interno dell'auto di: sulla sua morte e su quella del figlioletto, c'è ancora un alone di mistero. Il procuratore di Patti Angelo Cavallo, in una nota, scrive che «gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all'interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo, anche per quanto riguarda la presenza di eventuali tracce di sangue». Ieri, si legge nella nota del procuratore Cavallo, «si è concluso un ulteriore ciclo di prelievi ed accertamenti sulla autovettura Opel Corsa in uso a Viviana Parisi al momento dello svolgimento dei fatti».«Il lavoro del collegio di consulenti incaricati degli esami autoptici, genetici e morfologici, nominato il 25 agosto, è tuttora in corso ed è nelle sue fasi iniziali; tale compito, come è facilmente intuibile, si preannuncia lungo, complesso e, per forza di cose, articolato in numerose sessioni. Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa nei giorni scorsi, pertanto - sottolinea il procuratore di Patti - non è ancora possibile formulare, allo stato, alcuna seria ipotesi sulle cause di morte del piccolo Gioele. Come già detto in precedenza, questo ufficio prosegue tuttora le indagini in ogni direzione, senza tralasciare alcuna ipotesi».Quanto al parabrezza dell'auto, secondo la zia di Gioeleera già lesionato prima del 3 agosto, il che porterebbe a escludere che il bambino sia morto in seguito all'incidente: una delle tesi degli investigatori è infatti che il bimbo possa aver battuto la testa. «Vi posso assicurare che il parabrezza era stato lesionato già prima del 3 agosto», ha detto la donna. Ma l'ipotesi era già stata smentita stamattina dal marito di Viviana, Daniele Mondello, che aveva sottolineato che il parabrezza era lesionato da tempo per «un sinistro precedente».