Dj morta, nuovi esami sul corpo del piccolo Gioele: l'analisi sui granelli di sabbia

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 14:15

Non si arrestano leAlle 15, presso il Dipartimento di geologia forense dell’Università di Messina, verrannouldel bambino trovato morto nel Messinese insieme alla mamma Viviana Parisi.Gli accertamenti verranno effttuati sul cranio del piccolo da un team composto da geologi ed entomologi forensi ma durante l'esame sarà presente anche il medico legale. Lo scopo di questi nuovi esami è quello di capire se il corpo di Gioele è stato spostato e quindi se magari è morto in un luogo diverso da quello in cui è stato poi ritrovato. Gli esperti compareranno i granelli di sabbia trovati tra i suoi capelli con il terreno del luogo del ritrovamento per metterli poi a confronto.Resta il giallo sul dramma di questa famiglia. Dopo l'incidente stradale la scomparsa della mamma e del figlio aveva fatto scattare subito le ricerche ma solo dopo qualche giorno è stato trovato il corpo di Viviana e a seguire quello di Gioele a poca distanza l'uno dall'altra. Non si conoscono ancora le cause del decesso e ora gli esperti, che fino ad adesso hanno avanzato solo ipotesi, stanno cercando di fare chiarezza sul caso.