Posteggiano le bici in calle: multa di 100 euro ciascuno per tre turisti francesi

Cento euro di multa a ciascuno dei tre giovani turisti francesi che avevano posteggiato la loro bicicletta in una calle laterale di Lista di Spagna a Venezia, all'altezza dell'ufficio postale, Cannaregio 201/a, legandola con un catenaccio.



I vigili lagunari hanno infatti sanzionato i tre francesi, tra i 22 e i 23 anni, per violazione dell'art. 40 comma 6 del Nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.



I tre ragazzi che - in base al racconto degli agenti - hanno dimostrato indifferenza anche quando sono arrivati i vigili del fuoco con la mola per tagliare la catena, si sono presentati nel momento in cui hanno capito che i vigili avrebbero portato via i loro mezzi di trasporto. Per i tre visitatori è scattata una sanzione di 100 euro ciascuno. Domenica 21 Luglio 2019, 14:50

