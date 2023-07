Venere degli stracci: distrutta da un incendio l'opera di Pistoletto

di Redazione Web

Un incendio ha completamente distrutto all'alba di oggi la Venere degli stracci, l'installazione di arte contemporanea realizzata dall'artista Michelangelo Pistoletto.

Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che la adornavano. In piazza Municipio a Napoli, per domare le fiamme, sulla cui origine si indaga, vigili del fuoco e polizia municipale.

Il rogo è scoppiato tra le 5,13 e le 5,30. A testimoniarlo i video postati da passanti e tassisti che in quei minuti attraversavano la piazza. Della statua della 'Venere' restano solo pochissimi brandelli di tela di vetroresina. Per il resto, a salvarsi è stata solo la struttura metallica. Varie le ipotesi sulle cause dell'incendio anche se, al momento si esclude l'autocombustione, visto che la struttura non conteneva nessun apparato elettrico.

