Variante Coronavirus, Italia sospende voli con la Gran Bretagna. La Francia valuta stop anche ai treni

L'Italia sospende i voli con il Regno Unito a causa della nuova variante del coronavirus identificata nel Paese. Lo ha annunciato in un post su Facebook il ministroo degli Esteri Luigi Di Maio. «Il Regno Unito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo - afferma - abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali». La variante inglese del virus sta così bloccando i collegamenti da e per la Gran Bretagna: stop per Olanda, Belgio e forse anche Germania.

Anche la Francia sta valutando di sospendere i voli e i treni provenienti dalla Gran Bretagna per i timori della nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito. Lo riferisce Bfmtv, aggiungendo che una decisione ufficiale sarà presa in giornata. (

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Dicembre 2020, 14:18

