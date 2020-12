Covid, a Londra polizia schierata nelle stazioni e in strada per impedire l'esodo

La polizia sarà schierata in forze nelle stazioni di Londra e anche lungo le strade in uscita dalla capitale britannica per impedire l'esodo dalle zone dove da mezzanotte è scattato il lockdown. Lo ha dichiarato il ministro dei trasporti britannico, Grant Shapps, citato dall'Independent, invitando i londinesi e le persone nel sud e nel sud-est dell'Inghilterra a non mettersi in viaggio, dopo che molti media hanno diffuso le immagini della ressa in varie stazioni londinesi ieri sera di persone in fuga dalla capitale e gli ingorghi sulle strade in uscita, in particolare sull'A40 che va verso ovest. La notizia è stata confermata anche dal ministro alla Sanità, Matt Hancock, che ha anche definito come »totalmente irresponsabili« quei londinesi fuggiti nella notte dal 'tier 4', il livello massimo di restrizioni anti-virus, incuranti di ogni regola di distanziamento sociale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Dicembre 2020, 12:21

