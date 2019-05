Urta un'auto alla rotatoria e vola via dalla sua moto: centauro muore sul colpo

Dramma questo pomeriggio sulla strada regionale Treviso-Mare: un motociclista di Roncade, nel trevigiano, A.P., è morto in un incidente avvenuto mentre era in sella alla sua moto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe urtato con il suo mezzo un'automobile nel tratto dopo la rotatoria di Caposile: in seguito all'impatto è stato sbalzato dalla sella ed è caduto a terra. A causa della violenza dell'urto, è deceduto all'istante. La dinamica è stata ricostruita da parte dei carabinieri di San Donà di Piave (Venezia). Ultimo aggiornamento: 17:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA