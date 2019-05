Roma choc: ragazza investita sulle strisce pedonali e trascinata sull'asfalto da una Smart a tutta velocità

Roma, a pochi metri da Via del Tritone, dove è la sede di Leggo. Una ragazza, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali di Via del Traforo all’altezza di Via In Arcione è stata investita in pieno da una Smart nera che andava a tutta velocità. La ragazza è stata trascinata per più di dieci metri dalla macchina.







Fortunatamente la ragazza, poco più che trentenne, non ha mai perso conoscenza e appariva presente a se stessa. Il ragazzo al volante della Smart si è giustificato dicendo che andava così veloce perché diretto ad un pronto soccorso per farsi medicare dopo un'aggressione subita. E in effetti era sanguinante al volto, con un labbro probabilmente rotto.





I testimoni sono anche loro sotto choc. In particolare alcuni ragazzi che, dentro la macchina su via del traforo, hanno vissuto da vicino l'impatto - violentissimo - tra la macchina e la ragazza. Due ventenni romani, hanno raccontato di essersi fermati davanti alle strisce pedonali per far passare i pedoni. In quel momentto la smart è arrivata a tutta velcoità, superando le altre macchine e invadendo la corsia; è stato in quel frangente che ha preso la ragazza facendola poi ruzzolare per oltre dieci metri.





Quando, finalmente, la smart è riuscita a fermarsi la ragazza era incastrata sotto la macchina, e ci è voluto l'intervento di molti passanti, per lo più turisti, per sollevare la macchina e liberare la ragazza. Dopo pochi minuti è arrivata l'ambulanza che ha subito portato via la ragazza, che, tutto sommato, appariva in un buono stato di salute vista la violenza dell'impatto con la Smart.







Non sono mancati i momenti di tensione, con molti passanti pronti a rimproverare il ragazzo alla guida della smart, accusandolo di andare troppo veloce. Fortunatamente sono subito sopraggiunti i soccorsi che hanno portato la calma e aiutato la ragazza.

Ultimo aggiornamento: 20:22

«E' un miracolo» ripeteva qualcuno, vedendo che la ragazza si muoveva ed era in grado di mettersi seduta sull'asfalto. Lacrime agli occhi, jeans strappati, la paura che le si leggeva in volto. Seduta sull'asfalto bagnato, in attesa dell'ambulanza, tutti attorno cercavano di rassicurarla; chi le prestava il proprio giubbotto per non farle prendere freddo, chi la copriva dalla piogga che cade su Roma con l'ombrello.«E' stato un impatto violentissimo - raccontano ancora agitati, muovendo le braccia - l'ha trascinata per metri, lei rotolova sull'asfalto e la macchina le andava sopra».